ما حقيقة استبعاد ميرت فرات من فيلمه الأخير بسبب سوء التمثيل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الصحفية التركية بيرسين، قبل مدة عبر خبر نشرته عن وقوع أزمة في موقع تصوير الفيلم البوليسي "القفل" تسببت بإيقاف التصوير، وقالت في تفاصيل الخبر بأنَّ مخرج الفيلم عادل أوغوز والي زاده، لم يعجبه أداء الفنان ميرت فرات بطل العمل، ولذلك قرر استبعاده من بطولة الفيلم.

وأشارت بيرسين إلى أنَ المخرج بدأ بالفعل بالبحث عن ممثل بديل ليشارك الفنانة ميليسا باموك، بطولة الفيلم بدور الشرطي والذي كان من المفترض أن يجسده فرات.

وأثارت هذه الأخبار حالةً من الغضب والرفض بين جمهور الفنان التركي والذي أشاد بتمثيله وموهبته، فيما رفض الكثيرون تصرف المخرج واصفينه بـ "قلة الذوق"، خاصةً أنَّ فرات ممثل شارك في العديد من الأعمال سابقًا.

من جانبه خرج مدير أعمال الفنان التركي عن صمته وقرر الرد على هذه الأخبار خاصة بعد انتشارها بقوة؛ إذ قام بتكذيب الصحفية بيرسين وعلق: "الخبر كاذب، صحيحٌ أنَّ التصوير توقف لأسبوع، لكنّ السبب ليس مشكلة في موقع التصوير، التوقف حدث؛ لأنَّ ميرت كان ضمن لجنة التحكيم في مهرجان البرتقالة الذهبية للأفلام، وأساسًا كل هذا مبرمج من قبل أسابيع. ليست هناك أي مشكلة، وتصوير الفيلم سيستمر".

Advertisements

وكان الفنان التركي ميرت فرات، تواجد في مهرجان البرتقالة الذهبية للأفلام إلى جانب زوجته أديل مرات، وأشاد الجمهور بجمالهما وتألقهما سويًا.

وشارك الفنان التركي في مسيرته الفنية بعدد من الأعمال أبرزها مسلسل "ويبقى الحب" إلى جانب النجم خالد أرغنش نجم مسلسل حريم السلطان، وزوجته بيرغوزار كوريل، كما قدم دور "سيزار" في مسرحية كليوباترا وأنطونيو للكاتب ويليام شكسبير، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا في لندن حين عرضها، هذا وشارك النجمة الشهيرة بيرين سات بطولة مسلسل الانتقام بدور ايمره، وقام بدور "باران" في مسلسل الوردة السوداء.

ويحظى فرات بشعبيةٍ واسعة في تركيا والوطن العربي؛ إذ يملك قاعدة جماهيرية واسعة؛ وهو الأمر الذي أثار استغراب الجمهور والنقاد بعدما نشرت الصحفية بيرسين أنباء استبعاده من الفيلم لسبب سوء تمثيله وأن أداءه لم يعجب المخرج.

يُذكر أنَّ ميرت فرات متزوج من ابنة المجتمع الراقي أديل فرات، والتي كانت الحبيبة السابقة للنجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند.