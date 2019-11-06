هبة مجدى تشارك متابعيها بصور من مؤتمر مسرحية الملك لير بموسم الرياض

القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة هبة مجدى متابعيها بصور من المؤتمر الصحفى لمسرحية الملك لير ضمن فعاليات موسم الرياض، وظهر فى الصور فريق عمل المسرحية جميعا وهم يتحدثون لوسائل الإعلام المختلفة وعلى رأسهم الدكتور يحيى الفخرانى والمخرج مجدى الهوارى. وينطلق عرض المسرحية اليوم الأربعاء لمدة 4 أيام ضمن فعاليات موسم الرياض فى ثانى جولاتها الخارجية بعد مشاركتها الناجحة فى موسم جدة الترفيهى. يذكر أن مسرحية "الملك لير"، رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك الدكتور يحيى الفخرانى البطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور ومجدى كامل وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، وإخراج تامركرم و ترجمة الدكتورة فاطمة موسى. قد يهمك ايضاً: Advertisements لبيب يعتذر عن المشاركة في "الملك لير" ريهام عبدالغفور تكشف عن دورها في "الملك لير"

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