هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمي:"كل سنة وأنت طيب يا بطلي الخارق"

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمي، والذي يوافق اليوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، وذلك عبر خاصية "الاستوري" على موقع الصور الشهير "إنستجرام". ونشرت هنا الزاهد صورة من الاحتفال بعيد ميلاد "فهمي"، معلقة عليها: "كل سنة وأنت طيب يا بطلي الخارق". وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا مؤخرا بزواجهما، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم Advertisements قد يهمك ايضاً: أحمد فهمي يقترب من انتهاء تصوير "العارف" مع أحمد عز سارة نخلة "تغازل" أحمد فهمي عبر "إنستغرام"

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