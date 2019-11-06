محمد رمضان يعلن وصول قناته للمركز الأول على يوتيوب في الشرق الأوسط

القاهرة – لايف ستايل
أعلن النجم محمد رمضان، عن وصول قناته على "اليوتيوب" للمركز الأول في الشرق الأوسط، حيث تخطت عدد المشاهدات الـ 2 مليار و200 مليون مشاهدة.
وكتب محمد رمضان، عنوانا عبر حسابه على “إنستغرام”، جاء فيه: "الحمد لله قناتي الأكثر مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط".
موقع socialblade الذي يتتبع إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، توقع أن تصل الأرباح السنوية لمحمد رمضان، من قناته على اليوتيوب، حوالي 3.3 مليون دولار، ما يعادل 53 مليون، و174 ألف و550 جنيهًا مصريًا.
وأشار الموقع، إلى أن محمد رمضان يحصل شهريا من قناته على اليوتيوب ما يصل إلى 275 ألف دولار، أي ما يزيد عن 4 ملايين و430 ألف جنيه.
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وحقق محمد رمضان، في آخر 30 يوما أكثر من 68 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى ما يزيد على 270 ألف “اشتراك”، وفقا للموقع المتخصص في إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه فوجئ بحذف أغنية "إنساي" من اليوتيوب، كما حُذفت أيضًا من جميع حسابات محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غموض لازال يسيطر على قرار هذا الحذف.
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