شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى من كواليس "ما يطلبه المستمعون": آخر يومين تصوير كان مغمى علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نيرمين الفقى، صورا من كواليس تصوير آخر يوم فى حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل نصيبى وقسمتك 3، عبر حسابها على انستجرام.

وظهر الارهاق و التعب الشديد على أبطال الحكاية بسبب عدد ساعات التصوير الطويلة، وكتبت نيرمين الفقى على الصور، قائلة: "هنا آخر يومين تصوير .. كان مغمى علينا".













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بوست نيرمين الفقى

حكاية "ما يطلبه المستمعون"، هى إحدى حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، من تأليف عمرو محمود ياسمين وإخراج أكرم فريد بطولة نرمين الفقى، رانيا محمود ياسين، ايهاب فهمى، وأميرة الشريف وآخرين.

وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "ماتيجى يا مليجى" للفنان محمد شرنوبى وحققت نجاحًا من خلال شخصية المعاق الذى قدمها خلال الأحداث بجانب دنيا عبد العزيز ومحمود حجازى وآخرين، وأخرج الحكاية مصطفى فكرى.

وعرضت أيضًا حكاية "براد شاى" بطولة هبة مجدي وهانى عادل، و"اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يا زبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وايمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.