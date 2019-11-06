شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الملحن نادر عبد الله، ذكرياته مع الجائزة التي حصدها كأفضل ملحن موسيقي في مهرجان MEMA عام 2012.

وحرص عبد الله على ممازحة النجم محمد رمضان، ونشر صورة وهو ممسك بالجائزة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وكتب معلقاً " في بعض الأحيان يجب أن تحيي شعور الأنا، لقد حصدت جائزة أفضل مؤلف عام 2012 في حفل MEMA، وبالتالي فأنا نمبر وان قبل محمد رمضان بسبعة سنوات، كل الاحترام لمحمد رمضان".

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يذكر أن الشاعر الغنائى نادر عبد الله يعد أحد أبرز شعراء الغناء الحاليين، حيث سبق وتعاون مع كبار نجوم الأغنية فى الوطن العربى منهم عمرو دياب وإليسا وسميرة سعيد وأنغام ومحمد فؤاد ولطيفة وفضل شاكر وتامر عاشور.