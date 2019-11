شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير فيلم Uncharted في فبراير 2020 .. والبطل توم هولاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على فيلم " Uncharted " المستوحى من اللعبة الشهيرة أنه من المقرر أن يبدأ تصوير بداية العام المقبل ، و هو الخبر الذي تداولته عدد من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها : " comicbook" .

يبدأ التصوير في فبراير 2020 و يعرض في ديسمبر 2020، و قد استند دور البطولة للنجم العالمي توم هولاند الذي سيجسد شخصية ناثان دريك ، و الأن القائمون علي الحمل في مرحلة اخيتار باقي طاقم العمل.

يذكر أن توم هولاند قدم عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، ومن أبرزها : " Edge of Winter " و " The Lost City of Z " و " Avengers: Endgame " ، و غيرهم .