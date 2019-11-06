شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: إخلاء سبيل حمو بيكا لا يعني براءته من تهمة التعدى على النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضي، إن إخلاء سبيل حمو بيكا من نيابة الدخيلة بالإسكندرية لا يعني براءته من واقعة اتهامه باقتحام النقابة، وأكد مرتضى أن الشئون القانونية بالنقابة تتابع القضية.

وكان المستشار خالد أنور مدير نيابة الدخيلة بالإسكندرية، قرر اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل حمو بيكا من سرايا النيابة بعد التحقيق معه فى واقعة اتهامه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، اعتراضا على رفض النقابة التصريح له بالغناء فى حفل بمدينة دمياط.

وكان قد تقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ فى نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.