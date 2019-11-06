أشرف زكي يكشف: نادية لطفى خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين، عن أخر تطورات الحالة الصحية للنجمة الكبيرة نادية لطفى، مؤكدا أن حالتها مستقرة وخضعت لجراحة ناجحة.
وقال زكي فى تصريحات له لموقع "إرم نيوز" الإماراتي، أنها حملته أمانة بعدم الإفصاح عن طبيعة الجراحة التي خضعت لها، إلا أنها حاليًّا خرجت إلى غرفة عادية وسمح الأطباء بزيارتها.
وتابع أن النجمة توجد حاليا فى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، وإن من تولى إجراء العملية لها هو البروفيسور جوزيف إسكندر وهو طبيب مصري ألماني يأتي بزيارات خاصة إلى مصر لإجراء جراحات أو الكشف على حالات معينة ثم يعود إلى ألمانيا.
وكانت الفنانة دنيا سمير غانم نشرت مؤخرا مجموعة صور، خلال زيارتها للفنانة نادية لطفى، مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز وشقيقتها ايمى و الفنانة رجاء الجداوي والاعلامية بوسى شلبي.
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