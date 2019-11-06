أحدث ظهور لهالة سرحان في حفل هاني شاكر.. شاهدوا كيف تغيرت ملامحها؟

حرصت الإعلامية هالة سرحان على حضور حفل الفنان هاني شاكر، بصحبة الإعلامية لميس الحديدي، وعلّق الكثيرون على تغيّر ملامح هالة سرحان قليلاً، ربما بسبب البعد عن الجمهور، فلم يلحظ التغيرات التي بدأت في الظهور على بشرتها، ورغم ذلك فإنها مازالت محتفظة بجمالها ورشاقتها، بل إن البعض من محبيها أكد أنها تغيرت للأجمل.

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من جانبه، أحيا شاكر الحفل بباقة مختارة من أعماله الخاصة التي تجاوب معها الحضور، منها: «مصر بالنسبة لي إيه، قمر الليالي، تحلى الحياة، نسيانك صعب، وعد مني، يا ريتني، برقية اعتذار، أنا خنت نفسي، كده برضه يا قمر، لو بتحب، لسه بتسألي، علّي الضحكاية»، بالإضافة إلى «لما راح الصبر منه» لشريفة فاضل، وبناء على طلب الجمهور غنى بـ«ليه يا قلبي ليه» لفايزة أحمد، «بأمر الحب، يا خليّ القلب» لعبد الحليم حافظ، و«باحلف بسماها» التي اختتم بها الحفل.

قبله قدمت «سوما»، التي شاركت في الحفل نفسه، صورة للتنوع الغنائي؛ تشكلت من أعمال فيروز وحليم، إلى جانب أعمالها الخاصة، كان منها: «سألوني الناس، آخر أيام الصيفية، التوبة، لو كنا بنحبها، ده حبيبي، أعز أصحاب، والله يا سيدي».

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كما شملت الأمسية حفلاً للمطرب محمود درويش، وفرقته «كنوز» على مسرح معهد الموسيقى العربية، ضم مختارات من أشهر أعمال الطرب العربي.

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وكانت الليلة قد بدأت بفقرة موسيقية تحمل طابع أرض بين النهرين، حيث قدم عازف القانون العراقي فرات قدوري مجموعة من مؤلفاته الخاصة، وتوزيع محمد عثمان صديق، هي: «غزل عشتار، هلال العيد، ديما (الغيمة الوردية)، قلبي يا حلو (جاز بغدادي)، وفلفل وبهار».