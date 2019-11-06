إلقاء القبض على فنانة عربية شهيرة بتهمة النصب والاحتيال

حرص عدد كبير من محبي وزملاء الفنانة التونسية رانية القابسي على المشاركة في حملة التبرعات التي أقامها الكثيرون من محبيها، وذلك لانتهاء أزمتها التي أوقفت بسببها بالعاصمة التونسية، وألقت الشرطة القبض عليها بتهمة تحرير شيك بدون رصيد. اقرئي ايضا : الشرنوبي يغني بدار الأوبرا رغم المنع Advertisements حيث أمرت المحكمة التونسية خلال الفترة الماضية بسجن الفنانة رانية القابسي لمدة 49 عاماً مع النفاذ، وذلك بسبب تأسيس شركة وهمية وإصدار شيكات بدون رصيد، وعندما تم إلقاء القبض على الفنانة رانية القابسي، نفت معرفتها بصدور الحكم القضائي ضدها، وأكدت أنها لم تكن على علم بالقضايا وسير التحقيقات بها، وأنها تمكنت من حل أزمة الشيكات منذ ما يقرب من 5 سنوات، وأنها ستقوم بتسديد الديون المتبقية عليها. اقرئي ايضا : المطربة أمينة تتحول لنسخة من أحلام.. هل أجرت 3 عمليات تجميل؟ وقد أعلن الفنان أحمد الأندلسي عن تدشين حملة تبرعات للفنانة رانية القابسي؛ لمساعدتها على الخروج من هذه الأزمة، ودعاء الكثيرين من محبيه ومتابعيه وأصدقائه وزملائه بالوسط الفني على دعم رانية القابسي في أزمتها، والمساهمة في حملة التبرعات لإنهاء هذا الخلاف.

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