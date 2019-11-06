مفاجأة أبهرت محبيه.. برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد شاروخان

فاجأ القائمون على إدارة برج خليفة، الذي يقع بمدينة دبي، بالاحتفال بعيد ميلاد النجم الهندي الشهير شاروخان، الذي احتفل بعيد ميلاده الأيام الماضية، وحرصوا على تهنئة شاروخان بطريقة خاصة، وأطلقوا اسمه مضيئاً على البرج من الخارج.

وحرص النجم الهندي بالرد على ما قام به أهل الإمارات ومدينة دبي، وقام بنشر مقطع عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستقرام أظهر من خلاله احتفال أهل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد ميلاده، وعلق عليه قائلاً: «شكراً على جعلي مشرقاً بهذا الجمال، حبكم وودكم لا يمكن تجاوزه، أحبك يا دبي، إنه عيد ميلادي».

يُشار إلى أن النجم الهندي شاروخان قد ظهر مؤخراً بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تم تكريمه بجانب عدد من نجوم العالم في موسم الرياض الفني الذي يُقام حالياً على أرض المملكة، واستغرقت زيارته للمملكة يومين تم خلالهما تكريمه مع فاندام وعدد من نجوم الفن من جميع الدول العربية، من بينهم يسرا ورجاء الجداوي وعمرو دياب ومحمد رمضان، وحضر حفل التكريم مجموعة من النجوم العرب من بينهم أكرم حسني وبيومي فؤاد وهشام ماجد وشيكو وبهاء الدين محمد وعمرو مصطفى، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن الذين حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية مع شاروخان.



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