منى زكي حامل.. تعرفوا على ردة فعل جمهورها

انتشرت خلال الفترة الأخيرة شائعات تفيد بحمل الفنانة منى زكي؛ مما دفع البعض من جمهورها لتهنئتها، وأكدت بعض المصادر أن منى ليست حاملاً في الحياة، ولكنها تقدم دور الحامل في فيلمها الجديد «الصندوق الأسود»، ومن المقرر أن تظهر منى طوال أحداث الفيلم بدور امرأة حامل، ويكون وراء هذا الحمل الكثير من الأسرار والألغاز التي تحاول عدم الإفصاح عنها طوال الوقت.

اسم الصندوق الأسود هو اسم مبدأي للعمل، وسيتم تغييره فيما بعد، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل، وتم التعاقد بشكل رسمي مع كل من: مصطفى خاطر، ومحمد فراج، ولم يتم الاتفاق مع باقي صناع العمل حتى الآن.

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يشار إلى أن منى زكي ليست أول فنانة تجسد دور الحامل طوال أحداث العمل؛ حيث قامت الفنانة حورية فرغلي بدور امرأة حامل تسعى للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لكي يحصل أولادها على الجنسية الأمريكية، وكان ذلك ضمن أحداث فيلم: طلق صناعي.

ومن المقرر أن تنتهي الفنانة منى زكي من تصوير فيلمها الجديدك العنكبوت، الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد السقا، والفنان ظافر العابدين، وزكي فطين عبدالوهاب، وأحمد فؤاد سليم، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحرم لطفين ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار بوليسي أكشن، وتم تصوير عدد كبير من مشاهده في إحدى المحافظات الصحراوية.

وكان آخر أعمال الفنانة منى زكي السينمائية، فيلم من 30 سنة، مع الفنان أحمد السقا، وشريف منير، ونور اللبنانية، وميرفت أمين، وصلاح عبدالله، ورجاء الجداوي، وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن.