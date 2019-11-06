سارة الطباخ ترد على محمد الشرنوبي: «اللي حصل دا يرضي مين» (فيديو)

قالت المنتجة سارة الطباخ: إنه لا توجد علاقة شخصية بينها وبين المطرب محمد الشرنوبي، وأن العلاقة بينهما عمل فقط، موضحة: «محمد الشرنوبي مطالب بدعم الشركة المنتجة لأعماله الفنية».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن الشرط الجزائي والبالغ 600 ألف دولار، ليس تعسفياً، وليس رقماً كبيراً بالنسبة لفنان، وكان الهدف هو إحساسه بالأمان.

وأوضح أن «الشرنوبي»، يعمل بالشركة المنتجة له بها منذ 3 سنوات، مضيفة: «اشتغلنا في إنتاج الألبوم الثاني والثالث للشرنوبي، وتم شراء 19 أغنية مركونة في الدرج، ولكنه تعاقد مع شركة أخرى دون الرجوع لشركتنا فده يرضي مين؟!».

وكان نزاع طويل قد دارت رحاه بين المطرب محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، التي قدمت ضده شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية تفيد عدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما.

وبناء على الشكوى قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، وهو ما وجه الأنظار تجاه مصير حفل الشرنوبي في الليلة الحادية عشر لمهرجان الموسيقى العربية بدورته الثامنة والعشرين في دار الأوبرا المصرية، والمقرر إقامتها مساء يوم ١١ نوفمبر الجاري.

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