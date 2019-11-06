تعرف إلى الممثل الذي سيجسد شخصية خالد بن الوليد في مسلسل يحكي قصته

رشح المخرج رءوف عبد العزيز الفنان أحمد السقا للقيام ببطولة مسلسل «خالد بن الوليد» المأخوذ من كتاب «عبقرية خالد» للكاتب الكبير عباس العقاد.

وأكد مصدر مقرب من أحمد السقا أنه كان يحلم منذ سنوات طويلة بتجسيد شخصية خالد بن الوليد، حيث كان دائماً يتحدث عن هذه الأمنية منذ بداياته الفنية.

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وأضاف المصدر أن السقا وافق بشكل مبدئي على المسلسل، إلا أنه لم يحسم أمره بشكل كامل حتى الآن، خاصة أن المسلسل من المفترض أن يُعرض في موسم دراما رمضان المقبل.

ويعكف المخرج رءوف عبد العزيز حالياً على ترشيح باقي أبطال المسلسل ومعاينة أماكن التصوير الذي من المتوقع أن يتم عدد كبير من مشاهده في دولة المغرب.

