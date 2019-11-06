هل ستتزوج حلا شيحة مرة أخرى؟

حلت الفنانة حلا شيحة ضيفة ببرنامج عرب وود، الذي يذاع عبر قناة روتانا سينما، وتحدثت حلا عن إمكانية زواجها مرة أخرى، بعد أن انفصلت عن زوجها منذ عدة أشهر وقررت خلع النقاب والحجاب، والعودة مرة أخرى للعيش بمصر والوسط الفني.

وتحدثت الفنانة حلا شيحة وقالت، إن حياتها أصبحت ملكاً لأبنائها، وأعمالها الفنية التي ستقدمها خلال الفترات المقبلة، التي تأمل في أن تضيف لمسيرتها الفنية، وأنه لا يوجد في حياتها أي جزء للحياة الرومانسية.

وأوضحت أنها لا تنوي الزواج خلال الفترة الحالية، وأكدت أن تركيزها ينصب في أبنائها وأعمالها فقط.

وعلقت حلا على الشائعات التي أثيرت حولها وحول الفنان محمد رمضان، وأنهما يستعدان لإعلان زواجهما، وأكدت أن ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، وأنها تنهار من الضحك عندما تسمع هذه الشائعة، وذلك لأن محمد رمضان من أقرب أصدقائها بالوسط الفني وتعتبره شقيقها، كما أن زوجته من أصدقائها المقربين أيضاً، وتمنت أن يعلم الجميع أنه عندما تقرر أن تتزوج، سيعلم الجميع بهذا الأمر دون أي خجل.

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل زلزال، الذي شاركت في بطولته بجانب الفنان محمد رمضان، وأحمد صيام، وماجد المصري، وهنادي مهنى، ومنى عبدالغني وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ولكن لم يحقق العمل النجاح المتوقع له؛ خاصة وأن مؤلفه قد أعرب عن استيائه الشديد من التغييرات التي قام بها رمضان ومخرج العمل؛ مما أضفى على العمل طابعاً شعبياً بشكل كبير.



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