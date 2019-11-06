نوال الكويتية تتحدث لجمهورها بعد تعرضها لأزمة صحية

طمأنت الفنانة نوال الكويتية، جمهورها عليها بعد تعرضها لوعكة صحية قبل حفلها في موسم الرياض، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغردت نوال الكويتية قائلة: «صباح الخير حبيت اطمنكم اني الحمدلله بخير شوية تعب ويزول ان شاءالله، شكرًا لكل من سأل عني والله لايحرمني منكم واشوفكم قريب ان شاءالله».

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وكانت قد كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها على تويتر، عن تعرض الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، تمنعها من إحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تتعرض فيها نوال الكويتية، لوعكة صحية، فقد سبق وتعرضت لأخرى في شهر مارس من العام الجاري، ولم تكشف عن تفاصيل تلك الوعكة آنذاك.