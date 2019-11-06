حمو بيكا لهاني شاكر: لماذا لا تعاملني مثل محمد رمضان؟!

أكد مغني المهرجانات حمو بيكا أنه اضطر لمغادرة منزلة خوفًا من القبض عليه بعد التهم التي وجهتها له نقابة الموسيقيين في محضر رسمي، وهي اقتحام منشأة عامة «مقر نقابة المهن الموسيقية»، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة «نقيب الموسيقيين»، والسب والقذف.

وقال بيكا: « ذهبت لنقابة الموسيقيين كي أحصل على تصريح عمل، وليس لدي ما يمنعني من ممارسة المهنة، فصحيفتي الجنائية خالية تمامًا من أي سابقة، ولا أعرف السبب الحقيقي وراء منعي شخصيًا، فزملائي من مطربي المهرجانات يعملون بتصاريح من النقابة مثل أوكا وأورتيجا فما الفارق بيني وبينهما.

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وتابع بيكا: «محمد رمضان ممثل كبير، ولكنه في ذات الوقت يغني مهرجانات ويستعين بكتاب كلمات المهرجانات وملحنيها، ومع ذلك تعامله النقابة معاملة خاصة، ولم يُمنع من الغناء في يوم ما، فهل رمضان صوته أجمل؟ أم يغني كلمات مختلفة عما نغنيه؟ أتمنى أن أجد عدلًا ومساواة من النقابة بين كل الناس!».

يذكر أن نيابة الدخيلة بالإسكندرية أمرت بسرعة ضبط وإحضار مغني المهرجانات حمو بيكا.

وجاء قرار النيابة بعد تفريغ كاميرا نقابة المهن الموسيقية، ووجهت له تهمة اقتحام منشأة عامة «مقر نقابة المهن الموسيقية»، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة «نقيب الموسيقيين»، والسب والقذف، وذلك اعتراضًا على عدم منحه تصريح للغناء في حفل بدمياط.

