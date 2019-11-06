الشرنوبي يغني بدار الأوبرا رغم المنع

الموسيقيين توقف محمد الشرنوبي بسبب سارة الطباخ.. والمطرب الشاب: لن تمنع حفلتي بالأوبرا

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قراراً بإيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي عن الغناء، بسبب خلافه مع الشركة المتعاقد معها على إنتاج وإدارة أعماله الغنائية، والتي تملكها المنتجة الشابة سارة الطباخ.

وأصدرت النقابة بياناً، أكدت من خلاله إيقاف محمد الشرنوبي عن الغناء خلال الفترة الحالية، لحين حل النزاع بينه وبين المنتجة سارة، التي تقدمت بأوراق رسمية لمجلس النقابة أكدت من خلالها أن محمد الشرنوبي ملتزم معها بعقد، وأنه بحسب البنود التي نص عليها التعاقد المبرم بينهم؛ فلا يحق له تقديم أي عمل غنائي أو أي حفل غنائي دون الرجوع إلى الشركة المنتجة.

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على ناحية أخرى، علق المطرب الشاب محمد الشرنوبي على هذا الأمر وقال، إن الأوبرا أحضرته للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، ولا يوجد أي شخص يستطيع منعه من الغناء، وأن الإدارة المنظمة لمهرجان الموسيقى العربية ودار الأوبرا المصرية، قد استعانوا بي وبالتأكيد هم أعلم مني بقانونية تواجدي بحفل مهرجان الموسيقى العربية أم لا.

آخر أعمال شرنوبي، مسلسل «ما تيجي يا مليجي»

يشار إلى أن آخر أعمال محمد الشرنوبي، كان مسلسل ما تيجي يا مليجي، الذي شارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم: محمود حجازي، ودنيا عبدالعزيز، ومن المقرر أن تتم إعادة هذه الحكاية التي تعرض ضمن مسلسل نصيبي وقسمتك، الذي يقوم بتأليفه عمرو محمود ياسين.

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