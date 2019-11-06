الجمهور لحلا شيحة: كفاية نفخ في شفايفك.. فكيف ردت؟

هكذا ردت حلا شيحة على متهميها بنفخ شفاهها

حالة من الغضب الشديد انتابت الفنانة حلا شيحة خلال الساعات الماضية، بعد أن قامت بنشر إحدى صورها الجديدة، والتي ظهرت من خلالها بملامح مختلفة؛ مما جعل أحد متابعيها يسخر من إطلالتها وعلق على صورتها، وقال: «النفخ عامل شغل»، لترد عليه حلا شيحة بغضب قائلة: «أنا مش نافخة أي حاجة».

وقد أجرت الفنانة حلا شيحة خلال الأيام الماضية حواراً مصوراً، تناقلته العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت من خلاله حلا عن علاقاتها بالحجاب والنقاب، أكدت أنها ارتدت الحجاب بعد تفكير لفترة طويلة؛ لأنها كانت تعيش في حالة من الحيرة الشديدة بسبب صغر سنها وحبها الكبير للفن والتمثيل، وتعلقها الشديد بالتدين والصلاة، وشعورها بسعادة بالغة من ارتداء الحجاب أثناء الصلاة.

وأكدت أن الحجاب لم يكن من الأولويات عند الله، بدليل أن الحجاب ذكر في سورة النور، وهي تقع في منتصف المصحف الشريف، ولم تقع في بداية المصحف مثل سورة البقرة.

حلا شيحا قدمت رمضان الماضي مسلسل «زلزال».

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل زلزال، الذي شاركت في بطولته بجانب محمد رمضان وأحمد صيام وماجد المصري ومنى عبدالغني وحسام داغر وحنان سليمان ومحمود حجازي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ولكن لم يحقق العمل النجاح المتوقع له؛ خاصة وأن الكثيرين من نقاد الفن انتقدوا وبشدة أداء الفنان ماجد المصري، وأداء الفنانة حلا شيحة، وأكدوا أن مخرج العمل لم يستطع أن يوظف أدوراهما بشكل جيد، وأنهما ظهرا لجمهورهما بشكل غير جيد بالمرة.



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