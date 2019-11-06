تامر حسني يفاجئ الجمهور ويعلن نفسه مخرجاً لأول مرة

بعد الغناء والتمثيل يكشف الفنان تامر حسني عن مواهب جديدة، ويستعد لخوض تجربة فنية جديدة في 2021؛ ليقدم نفسه لأول مرة بوصفه مخرجاً سينمائياً.
كشف المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور في لقاء مع برنامج The insider أن تامر حسني يجهز حالياً لفيلمين سيقوم بإخراج أحدهما.
قال منصور: تامر يجهز حالياً فيلماً من إنتاج شركته T. H. production، وهو فيلم «مش أنا»، الذي يجهزه للعرض في 2020.
أما الجزء الثاني من فيلم «البدلة»، الذي أنتجه من خلال شركتي، فمن المقرر البدء في تصويره في نهاية 2020؛ ليتم عرضه في 2021، ويخوض فيه تامر حسني تجربة الإخراج لأول مرة.
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