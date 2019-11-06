شاهدوا هادي الباجوري يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته ياسمين رئيس

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - خلال حلوله ضيفاً على برنامج “theinsiderar” الذي يذاع على قناة دبي الفضائية، كشف المخرج هادي الباجوري حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين رئيس، والتي انتشرت في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد نشر ياسمين تعليقاً عبر حسابها على موقع تويتر عن انفصال الأزواج.

وقال هادي: “كل ما تردد غير صحيح وعار تماماً من الصحة، وكل ما حدث أن ياسمين نشرت تعليقاً عبر تويتر تتحدث فيه عن انفصال الأزواج بشكل عام، ولا تقصد أي شيء من ورائه ولكن تم نشر الخبر على أنه طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري”.

وأضاف قائلا: “ليس هناك خلافات كما تردد، وأتمنى أن يتحرى الجميع الدقة قبل كتابة أي معلومة”.

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وكانت ياسمين رئيس نشرت تعليقاً عبر حسابها على تويتر تقول فيه: “في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي”.

وجاءت ردود الفعل حول تعليقها الغامض بين علامات الاستفهام والتخمين بطلاقها من المخرج هادي الباجوري، وتساءل البعض هل انفصلت ياسمين رئيس عن زوجها أم لا.

يذكر أن ياسمين رئيس تقوم حاليا بتصوير دورها في فيلم “لص بغداد” مع محمد عادل إمام ومحمد عبد الرحمن.