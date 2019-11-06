شاهدوا.. فنانة خليجية تثير الجدل بسبب صورة جمعتها وزوجها

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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - أثارت الفنانة الكويتية هنادي الكندري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة جمعتها وزوجها. وظهرا فيها وهما يقفان بطريقة أثارت الجدل في أوساط المتابعين.
وبدا الزوجان في الصورة وهما يقفان وجهاً لوجه فيما تنحني الفنانة باتجاهه بطريقة أطلقت موجة واسعة من التعليقات.
ويشار إلى أن الكندري لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما أعلنت من خلال مقطع فيديو تعرض ابنها للطعن من قبل بعض زملائه في المدرسة منتقدة ردة فعل المسؤولين وعدم المحاسبة الفورية للفاعلين.
كما أعلنت بعد ذلك تعرضها لحادث سير مروع من خلال فيديو نشرته على حسابها على “سناب شات” مع التعليق: “قدر الله وما شاء فعل”.
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