أفنان الباتل في مقطع فيديو مثير للجدل تصف الرجال ب ” التحف “

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - خرجت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ” أفنان الباتل ” بتصريحات مثيرة للجدل من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” تحدثت فيه عن الرجال ووصفتهم ب ” التحف ” .
ظهرت أفنان الباتل في مقطع الفيديو برفقة طفلها ” تركي ” الذي وضعته مؤخرا وهي تحاول إظهار بعض حركاته .
وقالت أفنان : ” بعد وضع ابني تركي اكتشفت أن الرجال لديهم هاجس داخلي بأنهم يريدون أن يكون ولدهم الذكر يشبه الأب ” .
وتابعت : ” الرجال يتفاخرون بذلك عند دخولهم أي مجلس ليقال إن الولد يشبه أبوه مو بيشبه أمه ” .
ثم علقت على الرجال ووصفتهم بالتحف قائلة : ” تحف الرجال والله تحف ” .
الأمر الذي أثار غضب واستياء عددا كبيرا من متابعيها .. وانهالت عليها التعليقات التي تنتقد كيفية تصرفها مع الطفل واستعراضها له إلى جانب جهلها بكيفية الحديث عن الرجال .
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