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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - أحدث الفنان المصري محمد رمضان ضجة كبيرة مجدداً بنشر صورة جديدة له ولفت الانظار بالتعليق عليها.
وظهر فيها وهو يقف أمام منزله في حالة انتظار. وأوضح السبب من خلال تعليقه حيث كتب: “وأنا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني أنط في الأتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي”.
وأضاف: “وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعاً). ربنا يديمها نعمة”.
وأطلق هذا موجة من التعليقات التي تراوحت بين التعبير عن الإعجاب بالفنان والثناء على اجتهاده وقدرته على الصبر والتحمل وبين انتقاد ميله إلى استعراض ثرائه. كما اتهمه بعضهم بالكذب لأنه لم ينل شهادة الثانوية.
وجاء في التعليقات: “أحسن نجاح هوا اللي بييجي بعد معاناة” و”غريب ماكاتب نمبر وان” و”مضحك جداً” و”طب أنا دلوقتي في ثانوية برضوا و في نفس مدرستك اللي هيا السعيدية. هل لما اكبر هستنا الرولز رويس كده برضو؟” و”هو انت معاك ثانوية عامه طيب؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يتعرض للسخرية والاتهام بالكذب.. شاهدوا ماذا فعل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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