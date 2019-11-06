كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - خرج المخرج المصري ” طارق العريان ” بتصريحات تليفزيونية من خلال حوار له في برنامج ” عرب وود ” والذي علق فيه على شائعات زواجه من الفنانة نسرين طافش والتي تم تداولها مؤخرا وأن نسرين طافش هي السبب من وراء سوء العلاقة بينه وبين زوجته الفنانة ” أصالة نصري ” في الوقت الحالي .
وقال طارق العريان في حواره أن لا أساس من الصحة لهذه الشائعة وأكد على عدم تركيزه واهتمامه بمثل هذه الأمور .
فقال : ” على مدار السنين بنسمع حاجات زي دي بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي ” .
وكانت قد نفت نسرين طافش هذه الشائعة أيضا في وقت سابق ووصفت مروجيها بأنهم ” ناس فاضيين ” .. وأكدت أن أصالة نفت هذه الشائعة مسبقا أيضا .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أول تعليق من طارق العريان حول زواجه من نسرين طافش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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