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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديد للفنان اللبناني وائل كفوري لفت أنظار الكثيرين.
وظهر فيه أثناء إحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان الهرم في إربد في الأردن وبدا وهو يغني على المسرح وأثار الانتباه بطريقة رقصه.
وركزت على ذلك الكثير من التعليقات حيث أشار بعض المتابعين إلى أنه أصبح أكثر حيوية ومرحاً بعد إعلان طلاقه.
وفي المقابل علق آخرون على شكله حيث رأوا أنه اكتسب الوزن الزائد. ويشار إلى أن الفنان نشر على حسابه الخاص مقطعاً سجل له خلال الحفل وحقق من خلاله أكثر من 41 ألف مشاهدة.
كما أشعل التطبيق بسبب مقطع آخر صوّر أثناء دخوله إلى المسرح حيث علا صراخ هستيري في أوساط الحاضرين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا وائل كفوري يحدث ضجة بطريقة رقصه على المسرح.. وصراخ هستيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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