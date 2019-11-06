مسلسل ” ممالك النار ” يثير الجدل في تركيا قبل عرضه

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - شهدت الأيام الماضية إعلان مجموعة قنوات ” mbc ” عن اقتراب موعد عرض المسلسل التاريخي ” ممالك النار ” والذي من المقرر عرضه في يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري .

حيث بدأت في الترويج له وعرض البرومو الخاص بالمسلسل الذي يحكي عن فترة الصراع العثماني المملوكي في العصور الوسطى .. و الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر .. وقصة السلطان الأشرف ” طومان باي ” آخر سلاطين المماليك الذي حارب ووقف أمام الغزو العثماني مدافعا عن أرضه .

ومنذ عرض الإعلان الترويجي للمسلسل وأثير الجدل في الخارج تحديدا في تركيا حيث بدأت المواقع التركية في التحدث عنه وعن الفترة التاريخية التي يرصدها خلال أحداثه .

فتحدث موقع ” TRT haber ” التركي عن أن قنوات ” mbc ” بعد أن كانت قد أوقفت عرض المسلسلات التركية على شاشاتها .. تعود لتعرض مسلسل تاريخي وتصف العثمانيين بالمحتلين وإنهم يحكمون بالدماء .

وقد انفجر الجدل أيضا حول مسلسل ” ممالك النار ” على مواقع التواصل الاجتماعي بين القطري ” فيصل بن جاسم آل ثاني ” والكاتب والمنتج التلفزيوني الإماراتي ” ياسر حارب ” حين غرد الأخير : ” فخور بالإعلان عن مسلسل ممالك النار الذي نأمل في جينوميديا أن نبدأ به مرحلة جديدة في الدراما العربية .. وفخور أيضا أن يبدأ عرضه على شبكة إم بي سي .. السلطان المملوكي طومان باي في القاهرة في مواجهة المحتل العثماني سليم الأول ” .

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ليرد عليه فيصل بن جاسم آل ثاني في تغريدة له : ” الأخ يقول المحتل العثماني .. الجهل مصيبة خصوصا إذا رافقه حقد يا عزيز طومان باي .. والمماليك أتراك كما أن العثمانيين أيضا أتراك يعني صراع بين الأتراك بعضهم ببعض .. فإن اعتبرت الحكم العثماني احتلالا فيلزمك أن تقول الحكم المملوكي احتلال .. يقول الشاعر لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويه ” .

يذكر أن المسلسل من بطولة الفنان المصري خالد النبوي والفنان رشيد عساف والفنانة منى واصف ومجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي .. ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وسيناريو وحوار أحمد ندا وإخراج الانجليزي بيتر ويبر وإنتاج جينوميديا.. والمسلسل مكون من 14 حلقة وتم تصوير مشاهده بالكامل في تونس .