ريهام عبدالغفور تكشف مصير شخصية «فريدة» في الجزء الثاني من «زي الشمس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ صناع مسلسل “زي الشمس” في التحضير للجزء الثاني من المسلسل، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2020.

الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور كشفت عن مصير شخصية “فريدة” التي قدمتها في الجزء الأول من المسلسل، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا.

ريهام قالت إنه بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته شخصية “فريدة”، إلا أنها لن تستطيع المشاركة في الجزء الثاني، وذلك لأن دور الشخصية انتهى.

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الفنانة المصرية أضافت، في تصريحاتها لبرنامج “MBC Trending”: “كنت أتمنى أبقى معاهم، بس أنا فاهمة كويس إن دور فريدة ملوش مكان”.

الكاتب والسيناريست تامر حبيب، والذي سيكتب الجزء الثاني من المسلسل، أكد على كلام ريهام، حيث قال إن كل الأمور التي تتعلق بشخصية “فريدة” تم كشفها والإجابة عليها في الجزء الأول.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل “زي الشمس” كان قد حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة دينا الشربيني، وأحمد ‏السعدني، وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر وتأليف مريم ناعوم وإخراج سامح عبد العزيز‎.