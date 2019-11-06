الراحل جورج مايكل يعود بأغنية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد المغني الراحل جورج مايكل إلى الأضواء مجددا بفضل الأغنية الجديدة "ذيس إيز هاو" التي طرحت، الأربعاء، وتطرق فيها إلى آفات المجتمع.

وكان مايكل قد سجل الأغنية الجديدة خلال جلساته الأخيرة في الاستوديو قبل وفاته في 2016.

وجاء في بيان صحفي أن "الأغنية التي لم تُطرح من قبل وهي أول إصدار أصلي لمايكل في 7 سنوات".

وأضاف: "تتناول الكلمات التي كتبها النجم بمفرده آفات المجتمع بأسلوبه المتميز الذي يمزج بين انتقاد الذات والدعابة".

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والأغنية ستُقدم في نهاية الفيلم الجديد "لاست كريسماس" من بطولة إيميليا كلارك وهنري جولدينج، وتضم موسيقى الفيلم 12 أغنية منفردة لمايكل و3 أغنيات لفريق "وام".

ويستوحي الفيلم أحداثه من أغنيات قدمها مايكل بمفرده أو عندما كان عضوا في "وام".

وبزغ نجم مايكل، الذي تعد أعماله ضمن الأكثر مبيعا على مر العصور، في الثمانينيات كأحد عضوي الثنائي "وام" ووافته المنية في منزله في يوم عيد الميلاد عن عمر 53 عاما، وقال طبيب شرعي إن مايكل توفي لأسباب طبيعية.

واشتهر مايكل بتقديم أغنيات ناجحة مثل "لاست كريسماس" و"كيرليس ويسبر" و"فيث".