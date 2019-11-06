"نأسف لأنك لم تجدنا" يفتتح "بانوراما الفيلم الأوروبي" بالقاهرة

شهدت سينما ”زاوية“ في القاهرة مساء الثلاثاء 5 نوفمبر، حفل افتتاح الدورة 12 من "بانوراما الفيلم الأوروبي" التي تنطلق عروضها الأربعاء 6 نوفمبر وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه، ويعرض خلالها أكثر من 75 فيلما، من إنتاج أكبر شركات الإنتاج الأوروبية.

واستقبل الحضور المخرجة "ماريان خوري" مؤسس البانوراما، بمشاركة عدد من ممثلي السفارات والمراكز الثقافية الأوروبية بالقاهرة، وحرص عدد من الفنانين على الحضور من بينهم النجمة لبلبة ومحمد فراج وبسنت شوقى ورمزى لينر وثراء جبيل ومحمد حاتم وروزالين البيه وعمرو عابد والمخرج أحمد خالد والمخرج شريف البندارى والمخرجة هالة خليل والإعلامية أسماء مصطفى وعدد من النقاد والصحفيين.









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وعقب الافتتاح شاهد الجمهور عرض فيلم "نأسف لأنك لم تجدنا" ، للمخرج "كِن لوتش" وهو من بطولة كريس هيتش ودِبي هانيوود وريس ستون ويدور حول "ريكي" و"آبي" اللذان يعيشان مع طفليهما بمدينة نيوكاسل، وهي أسرة تربط أفرادها أوثاق قوية، إذ يتنقل "ريكي" من وظيفة لأخرى، بينما تستقر "آبي" في عملها الذي تحبه كراعية لكبار السن.





رغم العمل بكد لساعات طويلة، يكتشف الاثنان أنهما لن يتمتعان باستقلالية مادية ولن يستطيعا امتلاك منزلهما الخاص إذا استمرا في العمل على هذا النحو.

وكان الفيلم قد عُرض في إطار المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي الدولي 2019، كما عُرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2019، وعرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان سيدني السينمائي 2019.

تضم البانوراما هذا العام 8 أقسام بإضافة قسم جديد هو "هنا وهناك" أفلام "بلا حدود" وهو ما تعتبره إدارة البانوراما مفاجأة هذا العام لجمهورها بالاضافة إلى 7 أقسام من الدورات السابقة وهي "الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية" و"أفلام الأسرة والطفل" و"سينما أنياس فاردا" الذي سيعرض من خلاله بعض الأفلام التسجيلية التي قدمتها الراحلة "إيناس فاردا" بالاضافة إلى قسم "عروض خاصة" الذي يتضمن بعض البرامج والعروض، ويبلغ عدد الأفلام التي ستعرض في البانوراما "75" فيلماً.





يذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني سنوي تقيمه شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين" وتنظمه سينما زاوية، وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية.