شجون توقع على عملين مع إيغل فيلمز

بعد أن اتفقت شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان بالتعاون مع All Over خالد الرفاعي مع النجمة الخليجية شجون على مسلسل مؤلف من ثمانية حلقات، بعنوان (دموع الفرح)، وتم الإعلان عن المشروع الذي سينفذ بميزانية ضخمة سابقاً، سافر فريق العمل إلى أوروبا، حيث بدأت التحضيرات لانطلاق التصوير، على أن يبصر النور مع بداية العام الجديد، ليقدم مادة درامية اجتماعية مشوّقة، ضمن سلسلة الأعمال القصيرة المطلوبة مؤخراً.

على صعيد آخر، بدأت الشركة تحضيراتها لموسم رمضان 2020، حيث وقعت خليجياً مع شجون على بطولة مسلسل من ٣٠ حلقة بعنوان (الحلقة الأخيرة). العمل جاري كتابته، والتعاقد مع نجومه، على أن تنشر الشركة تفاصيل إضافية قريباً.