جو رعد: ما عندي جوع شهرة.. وأنا بشبه القمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لطالما شكّل الفنان اللبناني جو رعد حالة استثنائية على الساحة الفنية، من خلال بصمته التي اعتبرها كثيرون "مميزة" و "مفعمة بالحيوية" على المسرح؛ إذ يسعى دائمًا لتقديم أمور خارجة عن المألوف تجعله محط الأنظار وحديث مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية.

وأكد جو رعد أن جمهوره يحبه ويتقبله في أي خطوة يقوم بها، وهذا الأمر يضاعف من ثقته بنفسه؛ إذ إنه يحاول جاهدًا إدخال البهجة والمرح إلى قلوب متابعيه الذين قد يمرون في معظم الأحيان بأوضاع نفسية سيئة تنعكس سلبًا على حياتهم اليومية وإسلوب حياتهم؛ وهذا ما يجعله ينجح في نشر البهجة في أي مكان يتواجد فيه.

وفي هذا الإطار، فاجأ الفنان جو رعد جمهوره مؤخرًا، بإطلاق ألبوم غنائي، حمل اسم "اللورد".

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وقال رعد إن الألبوم استغرق عامين كاملين لتحضيره؛ إذ تضمن أنماطًا موسيقيّة متنوّعة، استعمل فيها تقنيّة عالية تبرز معاني الأغاني وتساعده على التفرّد في الخط الذي رسمه لنفسه والملائم لشخصيّته وهدفه في إدخال الفرحة إلى قلب كل من يسمعه أو يشاهده في الحفلات والأفراح.

واستكمل جو رعد نشاطاته الفنية من خلال إطلاق أغانٍ منفردة مثل "شعندك" و"وكع وكع"، حصدت نسبة مشاهدة لا يستهان بها؛ ما جعله يثبت للعديد من الأشخاص الذين راهنوا على نجاحه بأنه نجح في إثبات ذاته والمضي قدمًا.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنان جو رعد، الذي تحدث عن الجدل الذي حدث نتيجة نشره لصورتين، الأولى وهو يرتدي اللون الزهري، والأخرى بالزي الخليجي، طالبًا من الجمهور اختيار الأجمل، معتبرًا أنه يسعى إلى اعتماد ما يناسبه من دون اللجوء دومًا إلى الماركات باهظة الثمن، ومؤكدًا أن لكل وقت ملابس تناسبه للظهور بها، مستطردًا بالقول :"هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يحاولون التمثل بإطلالاتي".

كما لفت الفنان جو رعد إلى أنه ليس من الأشخاص الذين يسعون لاهثين خلف الشهرة، منتقدًا تباهي النجوم بأسعار ملابسهم، ومؤكدًا أن هذا الأمر هو خاص بهم ولا يجب عرضه إلى العلن، بخاصة في ظل الحالة الاقتصادية المتردية التي وصلت إليها بعض الدول العربية.