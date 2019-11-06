أنجلينا جولي: مرّ جسدي بالكثير.. ولم أحظ بشعبية في المدرسة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلت النجمة العالمية أنجلينا جولي بشكلٍ جريء في أحدث ظهور لها على غلاف مجلة هاربر بازار في عدد ديسمبر.

وتحدثت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، والبالغة من العمر 44 عامًا بانفتاح عن حياتها السابقة ورغبتها في العيش خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت جولي في مقابلتها إنها لم تحظ بشعبية في المدرسة الثانوية، ولديها جروح عاطفية سابقة، مشيرة إلى أنها تحب روحها "المضطربة".

وأضافت أنها تُريد العيش في الخارج مع أطفالها، لكنّها تعلم أن والدهم النجم براد بيت سيرفض؛ لأنه يريدهم في لوس أنجلوس.

وعند سؤالها عما إذا كانت تحب العيش في مكان آخر غير الولايات المتحدة، أجابت سريعًا: "أحب أن أعيش في الخارج، وسأفعل ذلك فور بلوغ أولادي 18 عامًا، يجب عليّ الآن أن أقيم في المكان الذي اختار والدهم العيش فيه".

كما تحدثت في مقابلتها عن العمليات التي أجرتها؛ إذ خضعت جولي لعملية استئصال الثدي والمبيضين.

وقالت: "لقد مر جسدي بالكثير على مدار العقد الماضي، خاصة في السنوات الأربع الماضية، ولدي ندوب واضحة وغير واضحة أعاني منها".

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ثم ألمحت إلى حسرتها على بيت، قائلة: "الحياة تأخذنا للكثير من المنعطفات، في بعض الأحيان تتأذى، ترى من تحبهم، ولا يمكنك أن تكون حرًا كما تشاء روحك".

وأضاف النجمة أن أطفالها يعرفون روحها الحقيقية، وقد ساعدوها في العثور عليها مرة أخرى واحتضانها.

وألمحت بقوة إلى أن طلاق بيت كان صعبًا على الأطفال، موضحةً: "لقد مرّوا بالكثير، أنا أتعلم من قوتهم، إن معرفة ذاتنا الحقيقية هي سؤال مهم للغاية بالنسبة لنا جميعًا، خاصة الطفل".

وأضافت: "أعتقد أن الأطفال بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على أن يقولوا (من أنا وماذا أعتقد)، لا يمكننا منعهم من التعرض للألم، وجع القلب، الألم الجسدي، والخسارة، ولكن يمكننا أن نعلمهم أن يعيشوا حياة أفضل من خلاله".

كانت جولي انفصلت عن بيت عام 2016، وما زال طلاقهما يتم التعامل معه من حيث الشؤون المالية.

لدى جولي وبيت ثلاثة أطفال بيولوجيين، وهم شيلوه وفيفيان ونوكس، ولديهم ثلاثة أطفال بالتبني: مادوكس، باكس وزهارا.

مادوكس بالفعل تزيد سنّه على 18 عامًا، ويدرس في جامعة في كوريا الجنوبية.