هبة نور: لا أفضل الستايل المجنون.. وهذا هو مفهوم الجرأة لديّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكدت النجمة السورية هبة نور أنها في الأيام العادية تختار إطلالتها بطريقة تشبهها دون أن تتعب نفسها كثيرًا بالبحث عن إطلالات متميزة وجديدة؛ معتبرة أن أيامها العادية تختلف عن الأيام التي تدعى فيها إلى حفلات وفعاليات مختلفة، والتي تكون المساحة أمامها مفتوحة لاختيار إطلالات مختلفة ومتجددة بالاتفاق مع الخبراء الذين تتعاون معهم.

وقالت الفنانة السورية في تصريح لموقع فوشيا إنها اختارت إطلالتها في حفل غالا دينير بفستان من تصميم مصمم الأزياء السوري أسعد خلق، بينما تولى تصفيف الشعر ميلاد حنون، والمكياج إيفون، بينما اختارت الإكسسوار من مجوهرات توفيق حلاق.

وقالت هبة نور إنها تحبّ الجرأة في الإطلالات؛ لكن الجرأة بمفهومها هي التجديد وليست شيئًا آخر، مشيرة إلى أنها تحب الاختلاف والتنويع بالإطلالة، والظهور بأفكار مختلفة من ناحية الألوان والأزياء وطريقة تصفيف الشعر؛ بحيث تكون متناسقة بالنهاية؛ مؤكدة أنها لا تتدخل كثيرًا في اختيار إطلالتها طالما اختارت من تثق بهم، ومن لديهم الخبرة الكافية والإبداعية في ميدان الجمال.

وقالت إنه من الجميل أن تعود الفعاليات والاحتفاليات إلى سوريا بعد غياب، بسبب ما مرت به البلاد في أزمتها، وهي بحاجة لمثل هذا الفرح والحياة.

وعن إطلالتها في جلسات التصوير أوضحت أنها تبحث في كل مرة عما هو مختلف من ناحية المكان والشعر والمكياج والأزياء، خاصة وأن كل جلسة تصوير تحمل معها موضوعها وفكرتها المختلفة.

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وحول مشاركاتها الدرامية والفنية للموسم المقبل أوضحت أنها تواصل تصوير لوحات مسلسل "ببساطة" إخراج تامر إسحق، وإنتاج شركة روي، وإلى جانب عدد من النجوم المعروفين مثل باسم ياخور، وفادي صبيح، وأندريه سكاف، وغيرهم، والمسلسل هو لوحات كوميدية ناقدة وهادفة تتناول قضايا يومية وحياتية متنوعة تلامس كل إنسان عربي.

كما ستشارك هبة نور في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" بعدما شكّل جزؤه الأول عودة لها إلى التمثيل وعالم الفن، بعد انقطاع استمر لأعوام.

وستواصل هبة أداء شخصيتها وتطوراتها المختلفة. و"الحرملك" مسلسل عربي مشترك من إخراج تامر إسحق وإنتاج كلاكيت ميديا، وجرى تصوير الجزء الأول منه بين الإمارات ولبنان، ويضم نجومًا كثرًا من العالم العربي.