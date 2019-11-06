نادين نسيب نجيم تسخر من حكومة التكنو سياسيين







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: جدّدت الممثلة نادين نسيب نجيم مطالبها بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط، رافضةً طرح تشكيل حكومة التكنوسياسيين الّتي تجمع بين السياسيين والإختصاصيين. وفي تغريدةٍ ساخرةٍ نشرتها عبر تويتر علقت "بكلّ أنحاء العالم وبالقاموس اسمها تكنوقراط. بلبنان اسمها تكنوسياسيين". وتساءلت نادين نجيم "كيف زبطت معهم؟ ما بعرف. طيب عبالنا حكومة تكنو بلا سياسيين وبلا... هيك الكل بيرتاح ونحنا مننبسط". وارفقت فيها فيديو تقول فيه فهمت عليك ... فهمت عليكن ...

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