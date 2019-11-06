شبيه مايكل جاكسون يعلن عن جولة فنية









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أثار شاب يدعى "سيرجيو كورتيز" ضجة كبيرة بسبب شبهه الكبير الذي يصل الى حد التطابق بملك البوب الراحل مايكل جاكسون، لولا إختلاف بسيط في نبرة الصوت واللكنة التي تشوب لغته الإنجليزية لأعتقدنا أن مايكل جاكسون عاد الى الحياة.

كورتيز، بات مادةً دسمة للصحف العالمية بعد نشره فيديو عبر حسابه الموثق على إنستغرام يعلن فيه عن عروض فنيّة يقوم بها ضمن جولته الغنائية الّتي يتخللها استعراضات راقصة ايضاً.

أمّا أصحاب نظرية تزييف مايكل جاكسون لحادثة وفاته فيطالبون بإجراء سيرجيو كورتيز لتحاليل الحمض النووي من أجل الإثبات أنه ليس ملك البوب بإسم جديد.