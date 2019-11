طرح أغنية جديدة لمغني البوب الراحل جورج مايكل

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: طرح حساب مغني البوب الراحل جورج مايكل قبل ساعات على اليوتيوب أغنية جديدة له بعنوان This is why كان قد سجلها خلال جلساته الأخيرة في الاستوديو قبل وفاته في عام 2016.

وهي أول أغنية تصدر له منذ سبعة أعوام . وستُقدم في نهاية الفيلم الجديد الذي يحمل عنوان واحدة من أشهر أغنيات النجم الراحل "Last Christmas" من بطولة إيميليا كلارك وهنري جولدينج. ويستوحي الفيلم أحداثه من أغنيات قدمها مايكل بمفرده أو عندما كان عضوا في الثنائي الغنائي (وام).

وجاء في بيان صحفي أن ”الأغنية التي لم تُطرح من قبل والتي سجلها مايكل خلال جلساته الأخيرة في الاستوديو هي أول إصدار أصلي له في سبع سنوات.

Advertisements

وأضاف ”تتناول الكلمات التي كتبها النجم بمفرده آفات المجتمع بأسلوبه المتميز الذي يمزج بين انتقاد الذات والدعابة“.

وتضم موسيقى الفيلم الرومانسي الجديد (لاست كريسماس) 12 أغنية منفردة لمايكل وثلاث أغنيات لوام.