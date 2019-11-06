مهند الحمدي يستعد لعمل جديد







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بعد النجاح الذي حققه في مسلسل "دفعة القاهرة" الذي عرض في شهر رمضان الفائت ودوره في مسلسل "جمان"، يستعد الممثل ومقدم البرامج السعودي مهند الحمدي للمشاركة في عمل جديد حيث نشر مخرج عمل "وصية بدر" خالد الرفاعي عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام مشهد مصور لمهند من كواليس المسلسل الذي يتم تصويره حاليا في السعودية وسيعرض قريباً.

وفي التفاصيل، يلعب مهند دور بطولي في "وصية بدر" الى جانب عدد كبير من أشهر الممثلين السعوديين. وأكد مهند أنه متحمس جداً للدور الذي يلعبه وسيكشف عن تفاصيله لاحقاً."وصية بدر" من إخراج خالد الرفاعي ومن انتاج شركة "إيغل فيلمز" و "أول أوفر غروب".

يذكر ان مهند الذي كسب محبة ومتابعة كبيرة من معجبيه من مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي قد شارك في الكثير من الإعلانات التجارية مؤخرا، ومنها إعلان العطر الجديد للشركة العالمية "كارولينا هيريرا" وقد لاقى هذا الإعلان إعجاب معجبيه ورواجاً كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

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