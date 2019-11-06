شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم وخالد سليم.. نفس يوم الميلاد وجمعهما فيلم ومسلسلين وجلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنانان مى سليم وخالد سليم، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، بعيد ميلادهما، حيث ولد الثنائي فى نفس اليوم وأيضاً يحملان نفس اللقب وهو "سليم"، ليس هذا فقط فهناك علاقة صداقة تربطهما وأيضاً أكثر من عمل جمعهما سواء فى السينما والدراما وكذلك جلسة تصوير اجتمعا فيها أثناء تقديمها عمل سوياً.



مى سليم وخالد سليم

وقدم الثنائي مي سليم وخالد سليم أول عمل بينهما وهو مسلسل "جبل الحلال" مع النجم الراحل محمود عبد العزيز والذي تم عرضه عام 2014، وشارك فى بطولته وفاء عامر وطارق لطفى وياسمين صبرى وكريم محمود عبد العزيز وهبة مجدى ونرمين الفقى وعدد كبير من الفنانين وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج عادل أديب.



خالد سليم ومى سليم

والتقت مى سليم وخالد سليم لثانى مرة فى فيلم "شكة دبوس" الذى قدما بطولته سوياً عام 2015، وشارك فى بطولته محمد شاهين ونسرين أمين وسامية طرابلسى وسامى مغاورى ووائل عبد العزيز، ومن تأليف أيمن عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد عبد الله صالح، وخضعا لجلسة تصوير من أجل غلاف أحد المجلات وقتها.

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مى سليم مع خالد سليم

ثالث الأعمال التى اجتمعا فيها الثنائى مسلسل "اختيار اجبارى" الذى تم عرضه 2017 وقدمت مى دور زوجة خالد فى الأحداث، وشارك فى بطولة عمل أحمد زاهر، كريم فهمى، إنجى المقدم، هيدى كرم، سلوى محمد على، فاطمة ناصر، أحمد كمال، هند عبد الحليم، انجى أبو زيد ومحمود حجازى إخراج التونسى مجدى السميرى، وتأليف حازم متولى.



جلسة تصوير مى سليم وخالد سليم



مى سليم وخالد سليم فى جلسة تصوير



خالد سليم ومى سليم فى جلسة تصوير