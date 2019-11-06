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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أعمال الفنان تامر هجرس بمناسبة عيد ميلاده اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان تامر هجرس بعيد ميلاده اليوم، الموافق 6 نوفمبر، وهو من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، عام 1972.
وبدأ تامر هجرس حياته العملية منذ 1992، وكان ظهوره كموديل من أوائل أعماله، وكان أول ظهور له بمشاركة فى أعمال فنية عام 1992 في فيلم "آيس كريم في جليم" مع الفنان عمرو دياب.
بينما حصل "هجرس" على شهرة كبيرة عقب مشاركته فى فيلم "التجربة الدنماركية" مع الزعيم عادل أمام.
كما شارك "هجرس" فى عدد من المسلسلات من بينها "يا ورد من يشتريك"، "أصعب قرار"، و"كلام نسوان"، و"شربات لوز"، و"زي الورد"، و"باب الخلق"، و"مكان فى القصر"
وشارك الفنان تامر هجرس، الفنانة هيفاء وهبي في فيديو كليب (أنت تاني).
والفنان تارم هجرس، متزوج من خارج الوسط الفنى، وهو أب لابنتين هما تمارا وتالا، والذي احتفل بتخرجها فى شهر يونيو الماضي من المرحلة الثانوية .
تامر هجرس وبناته
تامر هجرس وبناته
تامر هجرس وبناته
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