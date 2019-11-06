شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نجمة La La Land من الطفولة حتى الآن.. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الأربعاء مع عيد ميلاد واحدة من جميلات هوليود اللاتى يصنفها كثيرون حول العالم علي أنها أيقونة في الجمال لما تتمتع به من سحر وبريق خاص، أضفت إليه ثقلًا بحرفيتها العالية أثناء تأدية العديد من الأدوار الهامة خلال مسيرتها رغم سنها الصغير.

ايما ستون التي سبق وتوجت بالأوسكار كأفضل ممثلة عن دورها في La La Land مثلت العديد من الأدوار التي خلقت لها شعبية كبيرة أبرزها دورها خلال فيلم سبايدر مان التى أبكت فيه عشاق الفيلم بموتها فى نهاية الجزء الثانى.

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ورغم أن ايما ستون واحدة من اهم النجمات اللاتي تحظي بمتابعة كبيرة حول العالم بفضل إطلالاتها المميزة، إلا أن كثيرين لم يتح لهم التعرف عليها أثناء الطفولة الذي نسلط الضوء عليها خلال الفيديو التالي حيث يتعرض إلي مجموعة من الصور النادرة منذ مولدها إلى الآن.