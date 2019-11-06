شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ولويس فيجو وإيتو والحسينى على مائدة عشاء فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت احتفالية المسيرة الخضراء بالمملكة المغربية، والتى أقيمت أمس بمنطقة العيون بمدينة مراكش، وحضرها بجانب محمد رمضان مخرج الكليبات والفنان المصرى حسام الحسينى، وعدد من مشاهير العالم منهم أسطورة البرتغال لويس فيجو، واللاعب الدولى السابق صامويل إيتو أحد أساطرة المنتخب الكاميرونى، وعدد أخر من مشاهير الرياضة والفن من مختلف أنحاء العالم.

وحرص أحد رجال الأعمال بالمغرب ويسمى ملاك، على توجيه دعوة العشاء ليجمع ضيفى مصر محمد رمضان وحسام الحسينى، مع مشاهير كرة القدم أسطورة البرتغال لويس فيجو وصامويل إيتو أحد أساطرة المنتخب الكاميرونى، ووجه الدعوة للنجوم الأربعة ربيع مقبل، وهو منظم احتفالية المسيرة الخضراء والتى تقيمها المملكة فى السادس من نوفمبر كل عام.

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وينشر ”الخليج 365”، فيديو للفنان محمد رمضان والمخرج والفنان حسام الحسينى، وهم يرقصان أثناء المشاركة فى احتفالية المسيرة الخضراء.