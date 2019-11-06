شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر للزعيم عادل إمام يحتفل بنجله رامى ويغنى "بجوز ابنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجمل فرحة فى حياة الأب زواج أبنائه، وهذا ما سيطر على الزعيم عادل إمام فى حفل زفاف نجله المخرج رامى إمام، فى فيديو نادر تم تداوله على فيس بوك.

وعبر الزعيم عادل إمام، عن سعادته الشديدة بزفاف نجله الأكبر رامى إمام، وغنى" بجوز ابنى"، وبجواره مجموعة من نجوم الفن، هم الراحل أحمد زكي ومصطفى متولي وعمر الحريرى، ورد عليه أحمد زكى و مصطفى متولى:" بيجوز ابنه".

وحضر حفل الزفاف كوكبة من نجوم الفن، صلاح السعدنى وميرفت أمين ويسرا ومحمد هنيدي وليلى علوي وبوسى ومصطفى قمر و الكابتن محمود الخطيب، ومن الفنانين الراحلين أحمد زكي ومصطفى متولي وعمر الحريري وعلاء ولي الدين وكمال الشناوي وفاروق الفيشاوى ونورالشريف.