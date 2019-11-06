آل باتشينو يحصد جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى The Irishman

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النجم العالمى آل باتشينو بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم "The Irishman"، وذلك بـ"Hollywood Film Awards" لعام 2019، وهو الحفل الذى أقيم فى فندق بيفرلى هيلتون فى بيفرلى هيلز بكاليفورنيا، وقد تركزت عدسات المصورين على النجم الشهير منذ اللحظة الأولى لصعوده على المسرح ليتسلم الجائزة.
وحضر المخرج العالمى مارتن سكورسيزى أيضا الحفل وهو من قام بتقديم الجائزة لإيما تيلينجر كوسكوف كأفضل منتج بهوليود عن عملها فى فيلم "The Irishman".
آل باتشينو
آل باتشينو
آل باتشينو
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