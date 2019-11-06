شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدرب الأسود الشهير محمد الحلو بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، صباح اليوم الأربعاء، مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لوعكة صحية فى الأيام الماضية، ونقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات وتدهورت حالته حتى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم.



محمد الحلو وابنته اوسة

وتشيع جنازة الحلو بعد صلاة العصر اليوم بعد إنهاء إجراء خروجه من أحد مستشفيات المهندسين الذى توفى فيها، على أن يقام العزاء بعد غد الجمعة فى مسجد الحامدية الشاذلية.

ويعد محمد الحلو كبير العائلة الشهيرة التى أسست السيرك القومى وتدريب الوحوش فى مصر والعالم العربى، وله عدد من الأبناء يعملون بمهنة ترويض الأسود، والمدرب الراحل هو والد المدربة لوبا والمدربة أوسا الحلو، وجده هو محمد على الحلو الذى أسس سيرك "الحلو" عام 1889.



محمد الحلو