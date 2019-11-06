شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم.. عبد الحليم حافظ يهاجم أغانى عدوية ومخارج ألفاظ نجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما أعتبر عبد الحليم الحافظ مثالاً للمطرب الذكى، حيث صنفه كثيرون من أبناء جيله على أنه لم يكن موهوباً فحسب، وإنما كان ذكياً للغاية ما مكنه من الوصول لمكانة كبيرة لم تتأثر بمرور السنوات على رحيله، ولعل أبرز مثال على ذلك ما قاله المطرب الكبير عبد الوهاب فى حقه حين وصفه بأنه صاحب أذكى عقل.

وهو ما كان يظهر فى مقابلاته الصحفية النادرة التى تعكس عقليته واتسامه بالدبلوماسية، إلا أنه فى هذا الفيديو كان له العديد من الآراء التى تصل لحد الصدام مع مطربين آخرين فقد بدأه بالهجوم على أغانى أحمد عدوية، مؤكداً أنها لم تكن تنتشر إلا فى شارع الهرم، وبين هواة الرقص على أى كلام وخلاص.

كما أكد أن هانى شاكر مجتهد لكنه بلا طموح، وله مستوى لن يتمكن من تخطيه، ورغم إشادته بصوت نجاة إلا أنه عاب عليها أن ألفاظها ساعات بتتوه منها مثلما كان يحدث له فى بدايته.