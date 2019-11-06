أشرف زكي يكشف أسباب انضمام مدرب الأسود محمد الحلو لنقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشف الفنان أشرف زكي، أسباب انضمام مدرب الأسود الراحل محمد الحلو، لنقابة المهن التمثيلية.
وقال "زكي" في تصريح خاص لمصراوي، إن "الحلو" انضم للنقابة لوجود شعبة "السيرك" ضمن شعب وشروط الحصول على عضوية نقابة المهن التمثيلية.
ورحل مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، عن عالمنا اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، ويشيع جثمانه عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويقام العزاء يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.
وكان الحلو قد نُقل للمستشفى بعد تدهور حاد في حالته الصحية، أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي
ويعد محمد الحلو كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وله عدد من الأبناء يعملون بمهنة ترويض الأسود.
المدرب الراحل هو والد المدربة لوبا والمدربة أوسا الحلو، وجده هو محمد علي الحلو الذي أسس سيرك "الحلو" عام 1889
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