فيديو.. أول رد من طارق العريان على "زواجه" من نسرين طافش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

نفى المخرج طارق العريان زوج الفنانة السورية أصالة الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواجه من الفنانة نسرين طافش، وهي الشائعة التي انتنشرت مؤخرًا بشدة وحرصت جميع الأطراف على نفيها.

وقال "العريان"، خلال لقائه ببرنامج "عروب وود"،: "على مدار السنين بنسمع حاجات زي دي بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي".

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وكانت نسرين طافش نفت شائعة زواجهما في حلقة سابقة من نفس البرنامج ، إذ قالت: " إن الفنانة أصالة نفت هذه الشائعة مسبقًا"، ووصفت مروجيها بأنهم "ناس فاضيين".

وكانت الفنانة أصالة بادرت بنفي الشائعة، ونشرت بيانًا عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، جاء فيه : "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنين بكيان واحد".

مضيفة: "وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائما بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إن كان هناك خبر ما تردّدتُ بإخباركم، شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".