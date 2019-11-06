أشرف زكي يكشف لمصراوي موعد جنازة محمد الحلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، تقام عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

وأوضح "زكي" في تصريح خاص لمصراوي أن أسرته قررت إقامة العزاء يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

ورحل محمد الحلو عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد تدهور حاد في حالته الصحية، أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي.

ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وله عدد من الأبناء يعملون بمهنة ترويض الأسود.

المدرب الراحل هو والد المدربة لوبا والمدربة أوسا الحلو، وجده هو محمد علي الحلو الذي أسس سيرك "الحلو" عام 1889.